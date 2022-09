Vom Augusthoch hat sich der Wert der MercadoLibre Aktie ISIN: US58733R1023 weit entfernt. Das Hoch wurde am 15. August mit einem Kurs 1.094,20 USD notiert und am Donnerstag wurde ein Tief bei 812,46 USD ausgebildet. Von dort aus wurde der Kurs zunächst aggressiv von den Käufern nach oben gedrückt, aber der Abpraller am Widerstand zeigt auch, dass in diesen Bereich mindestens ein größerer Verkäufer sitzt. Die Aktie wirkt angeschlagen und die Charttechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...