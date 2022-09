Um die komplexen Anforderungen des modernen Lebens im Digitalzeitalter zu managen, schreiben wir ToDo-Listen und Tickets. Julia Peglow aka jpeg darüber, dass uns die Denkstrukturen des Digitalzeitalters unweigerlich verändern - und es an uns liegt, wer oder was wir sein wollen. Immer habe ich mir alles auf der ToDo-Liste notiert, was zu tun war, online und offline, digital und analog, auf Post-Its oder diversen digitalen Tools: eine Abgabe an den Kunden, Vertragsverhandlung für eine wichtige Ausschreibung, Kuchen backen für Schulfest, Angebote schreiben, Präsentationstermin vorbereiten, Einkaufslisten schreiben, Altglas wegbringen, Kieferorthopädentermin vereinbaren, Geburtstaggeschenke besorgen - ein Strom nie versiegender Business- und ...

