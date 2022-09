Brüssel (ots) -Befeuert durch den sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangel, sehen sich Unternehmen zunehmend gezwungen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter länger arbeiten zu lassen, da sie offene Stellen nicht adäquat besetzen können. Engin Eroglu MdEP, stellvertretender Bundesvorsitzender der FREIE WÄHLER, fordert, diese Überstunden steuerlich zu entlasten.2021 leisteten die Deutschen in Summe 1,7 Milliarden Überstunden, ca. die Hälfte davon unbezahlt. Diese außergewöhnliche Arbeitsleistung wird jedoch vom Gesetzgeber nicht gewürdigt - die Überstunden werden regulär besteuert.Mit Blick auf die rasant gestiegene Inflation fordert Engin Eroglu MdEP, den Fleiß der Bürger stärker zu belohnen. Überstunden in Berufen mit vielen offenen Stellen sollen von der Einkommenssteuer ausgenommen werden. So soll die Produktivität in diesen Branchen verbessert werden, und die Leistung der Arbeitnehmer belohnt werden.Eroglu: "Derzeit steigen die Lebenshaltungskosten deutlich. Der Staat muss den Bürgern helfen, sich selbst zu helfen, indem er Leistung belohnt, und die Produktivität der Unternehmen fördert. Produktivere Unternehmen sorgen für mehr Angebot und drücken langfristig die Preise - zugunsten aller Bürger."Des Weiteren sieht Eroglu auch einen symbolischen Effekt: "Der Staat muss die Leistung seiner Bürger wertschätzen. Harte und gute Arbeit führt zu Wohlstand - und darf nicht durch zu hohe Steuern noch "bestraft" werden. Ein Staat, in dem sich harte Arbeit lohnt, steht ökonomisch gesund da und schafft Handlungsfähigkeit - für sich selbst und die EU".Pressekontakt:Engin Eroglu MdEPParlement européenBât. WILLY BRANDT03M02360, rue Wiertz / Wiertzstraat 60B-1047 Bruxelles/Brusselengin.eroglu@europarl.europa.euOriginal-Content von: Engin Eroglu MdEP (Renew Europe Fraktion), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145406/5312403