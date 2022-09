Nach Teslas Aktiensplit steht nun ein neuer Kandidat in den Startlöchern. Das sollte auch den Index beflügeln. Tesla hat es wieder getan. Der zweite Aktiensplit ist vollzogen und Aktionäre erhielten für jede Tesla-Aktie in ihrem Depot zusätzlich zwei Anteilscheine. So wurde der Kurs optisch billiger und damit auch für Kleinanleger attraktiver. Die Aktie rückte sofort in den Fokus der Analysten, viele schraubten die Kursziele nach oben.

