Der statistisch schlechteste Börsenmonat September begann für den DAX turbulent. Erst runter auf gut 12.600, dann rauf auf 13.050. Doch der von Gazprom angekündigte Gas-Lieferstopp für unbestimmte Zeit lässt neue Sorgen keimen. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Deutschland steigt, die Kurse fallen. Der Wochenausblick. Zunächst hatten die Börsianer nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag noch aufgeatmet. In den USA ist die Beschäftigungszunahme im August deutlich geringer ausgefallen als ...

