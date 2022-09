Dr. Michael J. Burry ist ein amerikanischer Hedgefund-Manager, der besonders zu Beginn seiner Karriere hohe Überrenditen erzielte. So konnte er in den Krisenjahren 2001, 2002 und 2008 hohe Gewinne realisieren, während der Markt fiel. Doch auch in den Boomjahren erzielte er mit seiner Value-Investing-Methode meist hohe Überrenditen. Während er noch im ersten Quartal 2022 über seine Investmentgesellschaft Scion Asset Management viele Aktien kaufte, wurde er im zweiten Quartal 2022 umso pessimistischer. ...

