Warren Buffett investiert in Öl-Aktien. Unter anderem Chevron und Occidental Petroleum (WKN: 851921) haben es ihm angetan. Das ist kein Geheimnis mehr. Wohl aber, wie viel er noch in dieses Segment investiert. Aktuelle Wasserstandsmeldungen deuten darauf hin: Es könnten noch Milliarden von US-Dollar mehr sein. Aber ist dir etwas aufgefallen? Unter anderem investiert der Starinvestor in Occidental Petroleum. Eine Dividendenaktie, die derzeit lediglich 0,7 % Dividendenrendite besitzt. Zugegebenermaßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...