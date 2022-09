Auf der Jagd nach Rendite am Aktienmarkt können günstig bewertete Value-Aktien eine Chance darstellen. Nämlich dann, wenn sich die zu niedrige Bewertung als ungerechtfertigt herausstellt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in der Folge ansteigt. Auf der anderen Seite besteht natürlich das Risiko, in eine Value-Falle zu tappen. In diesem Fall nehmen die Marktakteure künftige Gewinneinbußen vorweg. Sobald die Unternehmensgewinne fallen, steigt zwar das KGV, aber der Aktienkurs hat sich nicht vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...