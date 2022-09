Warren Buffett verrät uns immer wieder sein Geheimnis, was ihn als Investor erfolgreich macht. Ein paar Beispiele? Das unternehmensorientierte Investieren. Oder auch das Kaufen eines US-Dollars für 50 Cent. Geduld ist eine Tugend, die wir benötigen. All diese Dinge sind Aussagen des Orakels von Omaha. Neben vielen, wirklich vielen weiteren. Aber warum verrät uns Warren Buffett eigentlich sein Geheimnis und lässt uns nicht um Dunkeln darüber, was ihn als Anleger so erfolgreich macht? Gehen wir dem ...

