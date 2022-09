News von Trading-Treff.de Was für eine Woche an den Märkten! Der S&P500 verliert -3.29%. Die Nasdaq und ARKK trifft es mal wieder noch härter. Dabei sah es am Freitag Nachmittag noch nach einem halbwegs versöhnlichem Wochenausklang aus. Freitag Abend ging es aber nochmals rund und auch mein Depot wurde runter gerissen. Der Wochenverlust beträgt -16.396,88 EUR. Verlust von -16.396,88 EUR im Depot Auch die Marktampel taumelt, kann sich aber noch knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...