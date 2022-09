Düsseldorf/Berlin (ots) -Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit von Huawei präsentierte George Zhao, CEO von HONOR, dem IFA-Publikum das Engagement der Marke für Innovation und open Innovation.HONOR, Anbieter smarter Technologien, stellte heute im Rahmen der IFA 2022 seine neue Dual-Flagship-Strategie vor. HONOR kündigte an, die nächste Generation der faltbaren und vielseitigen Flaggschiff-Smartphones nach Europa und in andere Märkte zu bringen. Außerdem präsentierte HONOR eine Reihe spannender neuer Produkte. Das Highlight: das MagicOS 7.0. Das auf Android sowie PC- und IoT-Systemen basierende Betriebssystem für intelligente Zusammenarbeit nutzt offene Standards, um die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Smartphones, Tablets, PCs und anderen IoT-Produkten zu erleichtern. Zur Stärkung des innovativen Sortimentes präsentierte HONOR darüber hinaus drei Neuheiten: das HONOR 70, das HONOR MagicBook 14 und das HONOR Pad 8 - das erste HONOR-Tablet, das außerhalb Chinas erhältlich sein wird. Die Geräte werden in den kommenden Wochen in ausgewählten europäischen Ländern auf den Markt kommen."Seit unserer Gründung engagieren wir uns bei HONOR für den Fortschritt der gesamten Branche, um eine bessere Zukunft für uns alle zu ermöglichen. Dabei spielt Innovation eine entscheidende Rolle", sagte George Zhao, CEO von HONOR. "Mit der Einführung des MagicOS 7.0 und der HONOR Health App, freuen wir uns, europäischen und internationalen Verbrauchern, eine überzeugende Benutzererfahrung anzubieten."Mit der neuen Dual-Flagship-Strategie, dem MagicOS und neuen Partnerschaften in die vernetzte ZukunftHONOR feiert eine weltweite Premiere: Zum ersten Mal kündigt das Technologieunternehmen seine faltbaren Smartphones auch für internationale Märkte an. Die Dual-Flagship-Strategie sieht vor, dass HONOR sein Produktportfolio zukünftig auch in Europa und anderen Regionen der Welt gleichberechtigt mit faltbaren und herkömmlichen Allround-Flagship-Smartphones anführen wird.HONOR präsentierte darüber hinaus das MagicOS 7.0, ein neues Betriebssystem, das eine nahtlose, plattform- und geräteübergreifende Nutzung ermöglicht. Es basiert auf Android- sowie PC- und IoT-Betriebssystemen, sodass Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen auf Systemebene eine Verbindung zu MagicOS-Geräten herstellen können. Neben Änderungen der Benutzeroberfläche erlaubt das MagicOS 7.0 auch die Steuerung von HONOR Laptops, Smartphones und Tablets mit einer einzigen Tastatur und Maus. Dadurch können Anwender Dateien nahtlos zwischen Geräten hin- und herschieben und mit ihrer Laptoptastatur zum Beispiel Texte auf ihrem Smartphone oder Tablet verfassen. Der Erscheinungstermin des MagicOS 7.0 wird offiziell im vierten Quartal 2022 verkündet.Ebenfalls neu: Die aktualisierte HONOR Health-App besitzt ab Oktober personalisierte Benutzeroberflächen und bietet individuelle Fitnessvorschläge sowie Trainingskurse. Das hilft Smartphone-Nutzern, ihre Gesundheitsziele zu erreichen.HONOR unterstreicht das Engagement für geräteübergreifende Technologien und erweitert seine Partnerschaft mit Microsoft mit dem Ziel Phone Link international zu launchen. Bisher war Phone Link nur für HONOR Benutzer in China verfügbar. Es ermöglicht, ausgewählte HONOR-Smartphones mit Windows PCs zu verbinden. Somit werden neue geräteübergreifende Funktionen freigeschaltet - von der Anzeige von Benachrichtigungen über das Tätigen von Anrufen auf dem PC bis hin zur Nutzung von mobilen Apps auf dem Windows-Betriebssystem. Das HONOR Magic4 Pro gehört zu den ersten internationalen HONOR-Modellen, die Phone Link[1] unterstützen. Nach einem Update wird das HONOR 70 folgen.Im Einklang mit dem Versprechen, Impulsgeber für die gesamte Branche zu sein, ist HONOR darüber hinaus verschiedenen IoT-Konsortien beigetreten, darunter Matter und Ola. Gemeinsam lassen sich nun Industriestandards formulieren, die eine offene Zusammenarbeit fördern.Open Innovation: Neue Plattform für EntwicklerNetzwerken und sich für neue Impulse öffnen ist auch der Gedanke hinter der neuen HONOR Developer Service Plattform, die direkten Support für Entwickler bietet. Mit Hilfe der zahlreichen verfügbaren Dienste können sie eigens programmierte Apps in den Netzwerken App Market und Game Center einreichen. Das Programm erlaubt Developern außerdem Zugriff auf verschiedene Systemfunktionen, damit sie geräteübergreifende Eigenschaften für Nutzer von HONOR-Geräten entwickeln können. Interessierte Entwickler finden weitere Informationen unter: https://developer.hihonor.com (https://deref-gmx.net/mail/client/amuexlOSo2o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdeveloper.hihonor.com%2F)Ein Meisterwerk für Vlogger: globaler Launch des HONOR 70Das HONOR 70 ist die neueste Ergänzung von HONORs High-End-Smartphones der Nummernserie und wurde speziell für Vlogging-Enthusiasten entwickelt. Das elegante Gerät stellt erstmals den Solo-Cut-Modus vor, mit dem sich mehrere Videos gleichzeitig erstellen lassen. Zwischen einem Hauptgruppenvideo mit Vollansicht und einem in Solo-Ansicht können die Benutzer beliebig wechseln: Mit nur einem Fingertipp stellen die Filmenden mit dem nahtlosen Fokuswechsel schnell und unkompliziert ein anderes Motiv in den Mittelpunkt. So fertigen sie bequem Vlogs in einer Vielzahl verschiedener Formate.Dank der leistungsstarken Dual-Hauptkamera mit einer 54-MP-Super-Sensing-Kamera, dem großen 1/1,49-Zoll-IMX800-Sensor und einer 50-MP-Ultraweitwinkel- und Makrokamera, ist es mit dem HONOR 70 ein Leichtes, hochwertige Videos aufzunehmen. Das neue Smartphone wird von einem Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G angetrieben und unterstützt GPU Turbo X und OS Turbo X. Damit bietet es mühelos ausreichend Leistung und unterstützt Echtzeit-Reaktionen selbst bei komplexen und anspruchsvollen Aufgaben, einschließlich der Videobearbeitung für Vlogger.Das HONOR 70 ist das erste Smartphone der HONOR N-Serie, das vom neu entwickelten HONOR Magic UI 6.1 auf Basis von Android 12 betrieben wird. Es ist in einer Reihe modischer Farboptionen erhältlich, darunter Midnight Black, Crystal Silver und Emerald Green[2]. Das neue HONOR 70 ist in Deutschland ab sofort zu einem Preis von 549 EUR (UVP) in der 128-GB-Version und von 599 EUR (UVP) in der 256-GB-Version erhältlich.HONOR Pad 8: für erstklassige audiovisuelle ErlebnisseDas HONOR Pad 8 ist ein Medien-Tablet neuester Generation und der perfekte Begleiter für alle Streaming-Fans. Für große Unterhaltung sorgt das 12 Zoll 2K HONOR FullView-Display, das einem Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis von 87%[3] entspricht, und eine Auflösung von 2000x1200[4] Pixeln und einer Milliarde Farben mitbringt.Zusätzlich ermöglichen acht integrierte Lautsprecher nicht nur unterwegs ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis. Das HONOR Pad 8 läuft mit HONOR Magic UI 6.1 und Google Play Services und verfügt über einen extragroßen 7250-mAh-Akku[5] für ganztägige Konnektivität. Das HONOR Pad 8 erscheint ab dem 02.09.2022 und ist im HiHonor Store zu einem Preis von 349EUR (UVP) erhältlich.HONOR MagicBook 14: ein Kraftpaket für mobile ProduktivitätDas neue HONOR MagicBook 14 ist das erste HONOR Notebook, das mit OS Turbo ausgestattet ist. Es bietet im Vergleich zum Vorgänger eine deutlich längere Akkulaufzeit und eine bis zu 20,8%[6] verbesserte Energieeffizienz. Der Laptop wird von einem Intel® Core i5-12500H-Prozessor der 12. Generation angetrieben und bietet sowohl bei der Arbeit im Büro als auch beim Spielen zu Hause außergewöhnliche Leistungen. Zusätzlich punktet das HONOR MagicBook 14 mit dem großen 75-Wh-Akku und einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden im Standby-Modus. Das HONOR MagicBook 14 erscheint in der eleganten Farbe Space Grau und wird ab dem vierten Quartal 2022 für nur 1199EUR (UVP) erhältlich sein.Die nächste digitale RevolutionIm Rahmen der Keynote stellte HONOR Gateway to the Future vor. Die in Hamburg gegründete globale Initiative von HONOR Talents verfolgt das Ziel, kreative Talente aus der ganzen Welt zu inspirieren, die Kraft der Technologie zu nutzen, um Menschen und Kultur im Zeitalter des Metaversums zu näher zu bringen.Eins der Projekte: In Zusammenarbeit mit ARLOOPA rief HONOR die renommierten Künstler Yunuene und Timo Helgert auf, das ikonische Wasserschloss in der Hamburger Speicherstadt neu zu gestalten. Das AR-Erlebnis kann ab sofort vor Ort in der Speicherstadt besichtigt oder per ARLOOPA-App bequem von zuhause aus erkundet werden. Dadurch erhalten Smartphone-Nutzer eine neue Möglichkeit, kulturelle Schätze durch AR zu entdecken. Das Kampagnenvideo gibt es hier: https://youtu.be/7rwwZQw2C4M (https://deref-gmx.net/mail/client/spZa5c3ubck/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7rwwZQw2C4M).HONOR Talents: Jetzt für interaktive AR-Kunstwerk-Kategorie bewerbenErgänzend zu dieser Initiative hat HONOR im Rahmen seines globalen Designwettbewerbs HONOR Talents eine eigene Kategorie für interaktive AR-Kunstwerke eingeführt. Innerhalb derer sind die Teilnehmer eingeladen, digitale AR-Kunstwerke zu schaffen, die den urbanen Raum kreativ verändern. Dazu gehören digitale Überlagerungen für Gebäude, Mauern, Parks und andere öffentliche Räume, um den Gemeinden die Kultur näher zu bringen. Künstler, die sich für den Wettbewerb interessieren, finden hier weitere Informationen: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/ (https://deref-gmx.net/mail/client/srDY_cwdHhY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.hihonor.com%2Fhonor-talents%2Fen%2F)HONOR hat sich zudem mit der Central Academy of Fine Arts (CAFA) in China zusammengetan, um ein neues AR-Kunstwerk INFINITY zu erstellen. Die Phygital-Erfahrung zeigt eine künstlerische Interpretation des Universums, die das kreative Team aus CAFA-Fakultätsmitgliedern und Studenten als Analogie zur Förderung des interkulturellen Dialogs verwendet. 