Erster Data-Intelligence-Bericht bewertet Anbieter nach Portfolio-Fähigkeiten und Marktumsetzung

REDWOOD CITY, Kalifornien, Sept. 04, 2022., der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen , wurde im ersten BARC Score Data Intelligence Platforms Report zum Marktführer ernannt und damit für die überzeugende Marktumsetzung und das starke jährliche globale Wachstum des Unternehmens gewürdigt. Der Bericht unterstreicht die nachgewiesene Fähigkeit von Alation, Unternehmen bei der Schaffung einer Datenkultur zu unterstützen, in der jeder Daten finden, verstehen und ihnen vertrauen kann.



Der BARC Score Data Intelligence Platforms Report bewertet die wichtigsten internationalen Anbieter moderner Data-Intelligence-Plattformen auf der Basis eines umfangreichen Kriterienkatalogs und von Kundenbewertungen. Als Pionier in Kategorien wie Metadatenmanagement , Data Governance und Datenkatalogisierung ist Alation nun Vorreiter im Bereich Data Intelligence , einer Kategorie, die eine Reihe verschiedener Datenkomponenten in einem breiteren Marktsegment vereint. Ähnlich wie Data Fabric dabei hilft, die Geschäftsdatenlandschaft eines Unternehmens zusammenzufügen, bietet Agile Data Intelligence gemäß der Definition von BARC ein vergleichbares Gefüge für Metadaten.

Der Bericht bewertet die Anbieter anhand eines umfassenden Punktesystems, das auf einer Reihe detaillierter Kriterien basiert, darunter die globale Reichweite des Produkts, der Gesamtumsatz des Unternehmens, die Funktionalität des Produkts als unabhängiger Datenkatalog und die Data-Governance-Funktionen. Der BARC Data Intelligence Platforms Report hebt Folgendes hervor:

Alation hat im Vergleich zum Vorjahr ein starkes globales Wachstum erlebt, insbesondere in den Regionen EMEA und APAC, wo das Unternehmen voraussichtlich sein Partnernetzwerk weiter ausbauen wird.

Das Unternehmen liefert eine starke Produktstrategie und Roadmap, die durch die Einführung von Alation Cloud Service for Snowflake belegt wird, einem neuen Angebot, das es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, Daten auf der Snowflake-Plattform zu katalogisieren und zu verwalten.

Alation demonstriert eine klare Fähigkeit, kollektives Wissen zu teilen und das Vertrauen in Analytik und KI/ML zu erhöhen, indem jeder Einzelne mit kontrollierten, hochwertigen Daten und mit anderen verbunden wird.

Alation bietet Unterstützung für verhaltensbezogene Metadaten, was eine zusätzliche wertvolle Ressource für den Umgang mit Metadaten in einem Unternehmen darstellt.

"Eine Data-Intelligence-Plattform legt den Grundstein für Unternehmen, die eine Datenkultur schaffen und jeden im Unternehmen in die Lage versetzen, Daten zu finden, zu verstehen und ihnen zu vertrauen", so Satyen Sangani , CEO und Mitbegründer von Alation. "Wir sind stolz darauf, vom BARC Score Data Intelligence Platforms Report als Marktführer anerkannt zu werden. Alation verhilft mehr als 400 Unternehmen dazu, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten zu ziehen. Aus diesem Grund werden wir von den führenden Analystenfirmen der Branche regelmäßig ausgezeichnet. Alation expandiert weltweit und wir freuen uns darauf, Organisationen bei der Bewältigung ihrer Datenherausforderungen zu unterstützen und das Engagement und die Akzeptanz vertrauenswürdiger Daten auf breiter Ebene voranzutreiben."

"Unternehmen erkennen den erheblichen Wert und die Vorteile, die Data Intelligence-Plattformen bieten", sagte Timm Grosser , Senior Analyst Data and Analytics bei BARC. "Nach der Analyse des Marktes wurde Alation im Data Intelligence Platforms Report als klarer Marktführer ausgewählt, da das Unternehmen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, Kunden dabei zu helfen, ihre Data Governance zu beschleunigen , geschäftsrelevante Daten zu organisieren und aus den Daten die auszuwählen, die ihren Anforderungen entsprechen. Alation hat die Katalogfunktionen verfeinert und gemeistert und gleichzeitig die Angebote für Datenzusammenarbeit, Data Governance und Automatisierung erweitert, was den Wandel hin zu einem datengesteuerten Geschäftsansatz beschleunigt hat."

BARC beschreibt Datenintelligenz als "einen intelligenten und automatisierten Ansatz, Expertenwissen zu extrahieren, zu sammeln und zu verknüpfen, um einen geschäftlichen Nutzen zu erzielen", was Alation durch die Verbindung von Datenintelligenz und menschlicher Brillanz meisterhaft umsetzt. Der Bericht befasst sich explizit mit Data-Intelligence-Plattformen und deckt dabei drei Hauptbereiche ab: intelligente und automatisierte Extraktion, Sammlung und Verknüpfung siloartiger, disparater Metadatenquellen; intelligente Unterstützung menschlicher und maschinengesteuerter Metadatenkuratierung und Crowdsourcing; intelligente und flexible Metadatenanalyse zur erweiterten und automatisierten Unterstützung der Bedürfnisse verschiedener Nutzerrollen.

Die Würdigung in diesem Bericht folgt auf die kürzlich erfolgte Aufnahme von Alation in die Constellation ShortList für Metadatenmanagement, Datenkatalogisierung und Data Governance im 3. Quartal 2022 im dritten Jahr in Folge; die Anerkennung als führendes Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Data Catalog Software 2022 Vendor Assessment das zweite Jahr in Folge; die Benennung als einer der besten Anbieter in der Marktstudie Wisdom of Crowds Data Catalog 2022 von Dresner Advisory Services zum sechsten Mal in Folge; und der Auszeichnung von dem Data-Cloud-Unternehmen Snowflake zum Data Governance Partner of the Year für das zweite Jahr in Folge.

Weitere Informationen:

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge. Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 400 Unternehmen setzen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Darunter sind Unternehmen wie AbbVie, Allianz Global Investors, American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, General Mills, Munich Re, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces for Women im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern wie Blackstone, Costanoa, Data Collective, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood, Salesforce, Sanabil, Sapphire und Snowflake Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com/why-alation .

Über BARC

BARC (Business Application Research Center) ist ein europaweit führendes Analystenhaus für Unternehmenssoftware, das sich auf die Bereiche Data, Business Intelligence (BI) und Analytics, Enterprise Content Management (ECM) sowie Customer Relationship Management (CRM) konzentriert. Das Unternehmen wurde 1999 als Spin-off des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg gegründet. Heute verbindet BARC empirische und theoretische Forschung, Fachexpertise und Praxiserfahrung inklusive des kontinuierlichen Austauschs mit allen Marktteilnehmern.

