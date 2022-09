DJ Wirtschaftsweise Grimm lobt Entlastungspaket

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat das Entlastungspaket der Bundesregierung in einer ersten Reaktion gelobt. Die Regierung trage damit "der Tatsache Rechnung, dass die Belastungen durch die aktuelle Krise insbesondere aufgrund der hohen Energiekosten immens sein werden. Das ist richtig so", sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.). Grimm lobte, dass die Entlastungen weitgehend zielgerichtet auf Gruppen gerichtet seien, die besonders belastet seien, und auch Rentner und Studierende umfasse.

Die Maßnahmen am Strommarkt und zur Abfederung der besonderen Belastungen der Gaskunden bleiben nach Ansicht der Volkswirtin, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist, aber "noch unkonkret". Am Strommarkt solle die Bundesregierung auf EU-Ebene darauf drängen, nicht in die Preisbildung am Großhandel einzugreifen, sondern - wenn Maßnahmen beschlossen werden sollten - die Gewinne von günstigen Technologien abzuschöpfen in Stunden, in denen Gaskraftwerke den Preis setzten. Man solle hier nicht über das Ziel hinausschießen, um nicht zusätzlich Unsicherheit zu schaffen und Investitionen in Erzeugungskapazitäten und Flexibilität unattraktiv zu machen.

Es sei nicht zielführend, einen Preisdeckel beim Strompreis einzuführen, auch nicht für ein Grundkontingent. "Das dürfte dazu führen, dass zu wenig auf den Stromverbrauch geachtet wird und sich die Probleme nur länger hinziehen", sagte Grimm der F.A.Z. Deutlich zielführender wären ihrer Meinung nach Einmalzahlungen an die Haushalte mit unteren und mittleren Einkommen, die die zusätzlichen Kosten abfedern. Eine Lücke klaffe dort, wo es um die besonderen Belastungen der Gaskunden gehe. "Hier kann es zu einer Vervierfachung der Rechnung kommen", sagte Grimm der Zeitung.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2022 07:31 ET (11:31 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.