Dinosaurierspuren machen das Ausmaß deutlich: Ende August 2022 wurde bekannt, dass die Dürre im US-Bundesstaat Texas fossile Fußabdrücke freigelegt hat, die von einem Acrocanthosaurus stammen sollen. Dabei handelt es sich um einen Dinosaurier, der vor dem etwas Tyrannosaurus Rex, der etwas größer war, durch das Gebiet wandelte, welches heute zur USA gehört. Ein spannender Fund, der allerdings auch einmal mehr zeigt, wie historisch die Hitzewellen und die Dürren auf der ganzen Welt derzeit sind. In Europa gehen EU-Experten mittlerweile davon aus, dass der Kontinent im Sommer 2022 von der schlimmsten Dürre seit über 500 Jahren heimgesucht wird. Ein Mangel an Niederschlägen und immer neue Hitzewellen überziehen fast die Hälfe Europas mit Dürren. Die Flüsse führen deutlich weniger Wasser als es zu der Jahreszeit üblich ist. Bedenklich. Unterdessen schrillen auch in China die Alarmglocken. Große Teile des riesigen Landes erleben laut Angaben der Regierung den trockensten und heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung 1961.

Die Entwicklung rund um den Klimawandel lässt vermuten, dass sich Menschen auf der ganzen Welt zunächst auf häufigere Dürre-Szenarien einstellen müssen. Doch was kann gegen Dürren tun? Einer der wichtigsten Faktoren ist zweifellos der Umgang mit der kostbarsten Ressource, welche die Menschen auf der Welt haben: dem Wasser. "Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser sollte oberste Priorität genießen", schreibt Aktion Deutschland Hilft. Jeder Mensch kann dabei im Alltag seinen Beitrag leisten. Die deutsche Hilfsorganisation hat folgende Vorschläge:

Fleischkonsum reduzieren

Kein Trinkwasser für die Bewässerung von Gärten nutzen

Wasser beim Waschen sparen (beispielsweise sollen Hotels auf das tägliche Waschen von Handtüchern verzichten)

Um Dürren auf Dauer in den Griff zu bekommen, muss neben dem Kampf gegen den Klimawandel aber auch der globale Umgang mit dem Wasser verändert werden. Die Wirtschaft und die Welt der Unternehmen sind gefragt.

Wasser-Aktien, welche das Umdenken nach den Dürren vorantreiben können

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Der Umgang mit Wasser in der Landwirtschaft ist von besonderer Bedeutung. Rund 70% des Frischwassers, welches rund um die Welt entnommen wird, wird für den landwirtschaftlichen Sektor abgezweigt. Ein nachhaltiger und gewissenhafter Umgang mit Wasser ist in dieser Branche daher einer der wichtigsten Schritte, um Dürren vorzubeugen und mit diesen umgehen zu können. Ein Unternehmen, das hierbei einen wichtigen Beitrag leistet, ist Water Ways. Der Konzern aus Kanada entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Bewässerungssysteme, die landwirtschaftlichen Betrieben auf der ganzen Welt beim Sparen und der nachhaltigen Nutzung von Wasser helfen können. Water Ways stellt eine der Wasser-Aktien, die in Zeiten der historischen Dürren in den Fokus rücken kann. Wertpapiere des Unternehmens aus der Agrotech-Branche werden auch an der deutschen Börse gehandelt.

Veolia Environnement (ISIN: FR0000124141): Die Segmente Abwasser und Wasser sind die wichtigsten Stützen der Veolia Unternehmensgruppe, die weltweit agiert. Der Konzern aus Frankreich ist auch im Energieservice tätig, welcher in der Zukunft nah mit der Nutzung von Wasser verbunden sein könnte.

PepsiCo (ISIN: US7134481081): Ob Coca-Cola (ISIN: US1912161007) oder PepsiCo den besseren Softdrink herstellt, darüber darf gestritten werden. Beim Wasserschutz und der nachhaltigen Nutzung von Wasser ist PepsiCo dem großen Konkurrenten aber einen Schritt voraus, weswegen der US-Konzern als Vorreiter bei einem neuen Umgang mit Wasser agieren könnte.

Global X Clean Water (ISIN: IE000BWKUES1): Dieser ETF bringt einige Konzerne zusammen, welche beim Umgang der Menschen mit Wasser eine Rolle spielen könnten. Top-Holdings sind die US-Unternehmen American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem (ISIN: US98419M1009) und Ecolab (ISIN: US2788651006).

Was braucht es für einen besseren Umgang mit Wasser?

Es braucht einen nachhaltigen Umgang mit Wasser um Dürren vorzubeugen und zu überstehen und um den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Dabei ist jeder Einzelne gefragt, im Besonderen aber die Wirtschaft. Fortschrittliche Unternehmen rund um Wasser haben daher eine große Verantwortung.

-

Quellen:

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/fachthemen/natur-humanitaere-katastrophen/duerre/was-kann-man-gegen-duerre-tun/

https://www.tagesschau.de/ausland/duerre-europa-101.html

https://www.sueddeutsche.de/panorama/duerre-legt-113-millionen-alte-dinosaurierspuren-frei-1.5645103

https://www.fr.de/panorama/china-hitzewelle-wetter-duerre-trockenheit-sichuan-stromversorgung-wirtschaft-chongqing-zr-91742284.html

https://www.dw.com/de/eu-wohl-schlimmste-d%C3%BCrre-seit-500-jahren/a-62899149

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder Water Ways? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "Water Ways". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Water Ways Technologies AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit der Water Ways Technologies AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Water Ways Technologies AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Water Ways Technologies können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu