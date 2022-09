News von Trading-Treff.de DAX-Monatsstart September gerettet aber nachbörsliche Panik. So stehen wir zum Wochenwechsel: Chartanalyse am Sonntag vor dem Trading. Volatiler Septemberstart Die Handelswoche bot einiges an Bewegung. So kamen wir bereits nach einem schwachen Freitag mit einem Gap in die neue Woche und unterschritten die 12.800. Ein Reversal brachte den Index noch einmal auf 13.150 zurück, doch auch dann wich die 13.000er-Marke wieder dem ...

