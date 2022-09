Regina - In der kanadischen Provinz Saskatchewan sind am Sonntag mindestens zehn Menschen getötet und 15 verletzt worden. In Medienberichten war von zwei Verdächtigen die Rede, die an mindestens 13 verschiedenen Tatorten in teils abgelegenen Orten auf ihre Opfer eingestochen haben sollen und auf der Flucht waren.



Die Hintergründe waren zunächst unklar. Kanadas Premierminister Justin Trudeau sagte am Sonntag: "The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I'm thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured."

