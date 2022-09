In Gutow bei Güstrow eröffnete Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus am Freitag offiziell die Apfelsaison in Mecklenburg-Vorpommern. Bildquelle: Shutterstock.com Der Minister und die Vorsitzende des Verbandes Mecklenburger Obst und Gemüse, Griseldis Dahlmann, freuten sich bei dem Auftakt auf dem Bio-Obsthof Sternberg auf eine saftige Ernte: "In Mecklenburg-Vorpommern...

Den vollständigen Artikel lesen ...