Es ist wieder Saison für diese frische Wurzelfrucht von der Reichenau. Gepflanzt wurden die Mutterknollen bereits Mitte Mai. Vor wenigen Tagen hat nun also die Ingwerernte in den Gewächshäusern begonnen. In mühevoller Handarbeit werden die Wurzeln aus dem Boden gezogen, die Knollen vom Grünteil abgeschnitten und von kleinen Wurzelhärchen befreit. Bio-Ingwer Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...