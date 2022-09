News von Trading-Treff.de DAX-Wochenstart nach der Nord Stream Meldung vom Freitag an den Vorwochentiefs. Ist dies bereits eine valide Unterstützung im Chart? Respekt vor der Freitagsbewegung im DAX Der Freitagshandel war zunächst von einem Abwarten am Morgen nach der starken Eröffnung geprägt. Immerhin erschienen am Nachmittag die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten aus den USA. Bis dahin konnte der Index bereits sein GAP zu Mittwoch schliessen und sich ...

