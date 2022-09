Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Zusammenschluss Gleichgesinnter im September: Little Kickers geht eine für beide Seiten vorteilhafte Sponsoring-Allianz mit einer führenden Wellness- und Lifestyle-Marke, Lifeplus (https://www.lifeplus.com/), ein.Little Kickers wurde 2002 gegründet und war der Vorreiter für Fußballprogramme für Kinder im Vorschulalter, um dem unangenehmen Mangel an sportlichen Aktivitäten für wissbegierige Vorschulkinder entgegenzuwirken. Heute besuchen 70.000 Kinder in mehr als 34 Ländern (mehr als 360 Franchises) jede Woche die preisgekrönten Kurse.Lifeplus seinerseits hatte sich zehn Jahre zuvor auf die wegweisende Mission begeben, einen ganzheitlicheren Ansatz für das Wohlbefinden durch ein weitreichendes Portfolio von Nahrungsergänzungsmitteln, Produkten für einen gesünderen Körper, Vitaminen und Mineralien, Produkten zur Gewichtskontrolle, biologischer Hautpflege und nährstoffreichen Shakes zu fördern und damit anderen zu helfen, ihr Wohlbefinden zu entfalten und ein glücklicheres und gesünderes Leben zu führen.Was die beiden Unternehmen über ihre tief verwurzelte Wertschätzung für eine gesündere Lebensweise hinaus verbindet, ist ihre gemeinsame Fähigkeit, unternehmerisch denkende Menschen zu inspirieren, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und entweder ein Fußball-Franchise-Unternehmen zu gründen oder Teilhaber zu werden und so eine erfüllende Karriere mit einer besseren Work-Life-Balance zu verbinden.Als offizieller Sponsor der Little Kickers-Fußballtrikots und -Bälle unterstützt Lifeplus Little Kickers in seinem konsequenten Bestreben, die Entwicklung seiner umfangreichen Fußballtrikots von Polyester zu nachhaltigeren, umweltfreundlicheren Stoffen aus im Meer gesammeltem Plastik voranzutreiben - ein kühnes, branchenweit einmaliges Vorhaben, das in Kürze auch auf umweltfreundliche Hoodies, Socken und Mützen ausgedehnt wird.Laut Lucy Hills, Sprecherin von Little Kickers, ist "dies ein fantastischer Zusammenschluss von Gleichgesinnten, der es Little Kickers ermöglichen wird, seine nachhaltige Vision auf eine wirklich internationale Stufe zu stellen und gleichzeitig ein langjähriges Geschäftsbündnis mit einem führenden Unternehmen in der boomenden Wellness-Branche zu schmieden".Michelle Wilson, Senior Marketing Events Manager bei Lifeplus, kommentiert das neue Sponsoring wie folgt: "Meine Kinder sind jetzt seit zwei Jahren Mitglied bei Little Kickers und ich habe gesehen, wie viel Spaß sie dabei haben und welche praktischen Fähigkeiten sie erwerben. Ich freue mich, dass Lifeplus eine Partnerschaft mit Little Kickers eingeht, um das Unternehmen bei seiner Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit voranzubringen - etwas, das uns bei Lifeplus sehr am Herzen liegt und auch intern einen klaren Schwerpunkt hat. Wir vertreten nicht nur die gleichen Werte, wenn es darum geht, die Welt zu verändern, sondern wir wollen auch der jüngeren Generation vermitteln, wie wichtig es ist, dass das, was wir heute tun, in der Zukunft einen Einfluss hat. Und natürlich sind wir immer dafür, dass Kinder aktiv sind, Spaß haben und das allgemeine Wohlbefinden verbessern."Weitere Informationen über Lifeplus, seine Produkte und sein Konzept für mehr Wohlbefinden finden Sie unter lifeplus.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889142/LKLifeplus.jpgPressekontakt:Pressekontakte - Karen James ,Lilac James PR. 07931752535. karen@lilacjames.comOriginal-Content von: Lifeplus International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165002/5312805