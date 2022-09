Vista, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Leica Biosystems, ein auf Krebsdiagnostik spezialisiertes Unternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Workflow-Lösungen, und Indica Labs, der branchenführende Anbieter von Berechnungs- und Bildmanagement-Software für die digitale Pathologie, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, deren Ziel die Bereitstellung kompatibler Workflow-Lösungen für die digitale Pathologie ist.Die Vereinbarung begründet eine Zusammenarbeit zwischen Leica Biosystems und Indica Labs mit der Verpflichtung, die Dateiformatkompatibilität zwischen den Scannern der Leica Biosystems Aperio GT 450-Familie und den Softwarelösungen der Halo-Familie von Indica Labs aufrechtzuerhalten, einschließlich KI-gestützter Bildanalyse- und Bildmanagement-Workflow-Software."Das Indica-Team freut sich, unsere Beziehung zu Leica Biosystems zu formalisieren. Die Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, die hochmodernen Objektträgerscanner, Reagenzien und Instrumente von Leica Biosystems mit unserer führenden digitalen Workflow- und Analysesoftware zu verbinden", betont Steven Hashagen, CEO von Indica Labs. "Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass beide Unternehmen proaktiv daran arbeiten, die regulatorischen und technischen Integrationsanforderungen der Branche zu erfüllen.""Für Kunden, die Plattformen der Aperio GT 450 Familie von Leica Biosystems nutzen und nach KI-fähigen Bildanalyse- und Bildmanagement-Anwendungen suchen, kann diese neue Partnerschaft Integrationsprobleme beseitigen und unseren Kunden die Sicherheit geben, einen digitalen Pathologie-Workflow mit dem HALO-Produktportfolio von Indica zu implementieren", erläuterte Gustavo Perez, Präsident von Leica Biosystems.Informationen zu Indica LabsIndica Labs ist der weltweit führende Anbieter von numerischer Pathologiesoftware und Bildanalysediensten. Unsere Flaggschiff-Plattform HALO® und HALO AI ermöglicht die quantitative Auswertung digitaler Pathologiebilder. HALO Link erleichtert das forschungsorientierte Bildmanagement und die Zusammenarbeit, während HALO AP® eine kollaborative klinische Fallüberprüfung ermöglicht. Unser Pharma-Services-Team nutzt alle unsere Bildanalyseplattformen, um gemeinsam mit Ihnen die gewebebasierte Forschung, klinische Studien und Diagnostik voranzutreiben.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://indicalab.com oder schreiben an info@indicalab.com.Informationen zu Leica BiosystemsLeica Biosystems ist ein Krebsdiagnostikunternehmen und ein weltweit führender Anbieter von Workflow-Lösungen. Nur Leica Biosystems bietet das umfassendste Portfolio, das den gesamten Workflow von der Biopsie bis zur Diagnose abdeckt. Mit unserer einzigartigen Expertise setzen wir uns für Innovationen ein, die Menschen aus den Bereichen Radiologie, Pathologie, Chirurgie und Onkologie miteinander verbinden. Unsere Experten sind bestrebt, verbesserte Qualität, integrierte Lösungen und optimierte Effizienz zu liefern, die zu bahnbrechenden Fortschritten in der Diagnosesicherheit führen. Unsere Mission "Fortschritte in der Krebsdiagnostik, Verbesserung der Lebensqualität" ist das Herzstück unserer Unternehmenskultur.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.LeicaBiosystems.com.Pressekontakt: Lauren MeinhardtTelefon: 1.657.226.6970E-Mail: LBS-GlobalMarketing@leicabiosystems.comPressekontakt:https://mma.prnewswire.com/media/1890959/Leica_Biosystems_Logo.jpg; Indica Labs Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1890960/Indica_Labs_Quantitative_Navy_Logo.jpgOriginal-Content von: Leica Biosystems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165001/5312804