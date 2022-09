Obwohl das Interesse an NFTs nachlässt, geht LG mit seinem eigenen Marktplatz an den Start. Der koreanische Hardwarehersteller LG steigt in den NFT-Markt ein. US-Amerikaner mit einem LG-Fernseher und webOS 5.0 oder neuer können ab sofort den neuen Marktplatz erkunden. Hier können Nutzer NFTs durchstöbern, kaufen und verkaufen und natürlich auf dem TV anzeigen ...

