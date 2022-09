In dem immer enger werdenden Keil bestehend seit Anfang 2018 wechseln sich die Trendverläufe beim Kakao-Future in unregelmäßigen Abständen ab, zuletzt war eine Abwärtsbewegung sogar bis unter die herrschende Aufwärtstrendlinie auf 2.236 US-Dollarvollzogen worden. Doch nur wenig später kletterten die Notierungen wieder in den ursprünglichen Trend zurück und schwanken seitdem grob seitwärts. Zwar fehlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...