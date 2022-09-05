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WKN: A3DSW5 ISIN: US00165C2035 Ticker-Symbol: AH90 
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05.09.22
09:36 Uhr
5,098 Euro
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Unterhaltung
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Sonstige
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AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC PFD UTS 5-Tage-Chart
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