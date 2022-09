Wien (www.anleihencheck.de) - Die letzten beiden Wochen hatten es in sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zum ersten steche sicher die Entwicklung an den europäischen Energiebörsen hervor. Nachdem vor einer Woche auf den Börsen sowohl beim Gas- als auch Strompreis Rekordstände verbucht worden seien, seien vergangene Woche die Notierungen wieder deutlich zurückgefallen. Allerdings seien die Preise noch immer auf einem enorm hohen Niveau, was mittelfristig zu einer starken Belastung für Unternehmen und Haushalte führen würde. Schon zuvor habe es in den meisten Ländern nationale Gegenmaßnahmen gegeben, um die negativen Auswirkungen abzudämpfen. ...

