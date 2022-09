Die Aktie der Hannover Rück ISIN: DE0008402215 hat seit dem Jahrestief im Juli rund 20 Euro zugelegt, aber von einer überkauften Marktsituation kann keine Rede sein. Hannover Rück ist der weltweit drittgrößte Rückversicherer und derzeit sieht es so aus, als hätte sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung stabilisiert und würde nun wieder in eine Aufwärtstendenz übergehen. Sollte sich das bestätigen, könnte sich daraus ein lukrativer Trade entwickeln. ...

