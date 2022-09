Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com bzw. http://www.christian-drastil.com/podcast . Austrian Stocks in English: Week 35 brought another dive, we saw an ATX TR under 6000 Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast " Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr" . Like last weeks Week 35 brought also a downside for ATX TR, which lost 1,98 percent to 6101,35 points. Intraweek we dived first time since Mid of July under 6000 points. News came from Pierer Mobility (2), Kontron, S Immo, Valneva, Porr, Warimpex, Semperit, Wienerberger, Strabag, Agrana, AT&S, Andritz (2) and ...

