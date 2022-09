Selten wurde eine Serie derart herbeigesehnt wie "Die Ringe der Macht". Amazon, das mehr als eine Milliarde Dollar für Lizenzrechte und Produktion ausgegeben hat, meldete am Wochenende mehr als 25 Millionen Zuschauer am Starttag. Die Rekordserie dürfte auch das E-Commerce-Geschäft des Konzerns kräftig befeuern.25 Millionen Menschen bedeuten ein Rekord-Debüt für Amazon, was angesichts des Hypes um die Serie in den vergangenen Monaten nicht verwunderlich ist. Zudem hat das "Der Herr der Ringe"-Universum ...

