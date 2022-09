Nach den Ankündigungen des russischen Staatskonzerns Gazprom vom Freitagabend geht die Energiekrise in ihre nächste Phase. Der DAX bekommt am Montag den Stopp der Gaslieferungen Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline kräftig zu spüren - auch wenn die Verluste zur Stunde nicht so hoch ausfallen wie vorbörslich erwartet. Der heimische Leitindex notiert kurz nach der Eröffnung rund 2,5 Prozent tiefer bei 12.720 Punkten.Deutschland bekommt praktisch kein Gas mehr aus Russland. Der Staatskonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...