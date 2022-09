Roboverse Reply, das auf Integrationsszenarien rund um Robotik und industrielles Metaverse spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, ist Gewinner der AIRA Challenge (Advanced Industrial Robotic Applications) einem internationalen Wettbewerb zur Automatisierung von Service- und Inspektionsaufgaben in chemischen Produktionsanlagen durch den Einsatz von Robotertechnologie. Der Wettbewerb fand während der ACHEMA 2022 in Frankfurt am Main statt, der weltweit größten Messe für die Prozessindustrie.

Die Challenge, die von einem Konsortium aus fünf weltweit führenden Chemie- und Pharmaunternehmen wie BASF, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck und Wacker ausgeschrieben wurde, fördert die Entwicklung neuer Ideen und praktischer Anwendungen. Sechs Teams mit fünf verschiedenen autonomen mobilen Robotern traten gegeneinander an, um Aufgaben wie Sicherheitsrundgänge in chemischen und pharmazeutischen Anlagen zu lösen.

Die Anforderungen bestanden darin, autonom durch eine Chemieanlage zu navigieren, dabei verschiedene Bodenuntergründe zu bewältigen und Hindernisse zu überwinden. Der Roboter sollte ein Messgerät finden, überwachen, den Messwert dokumentieren, eine Probe transportieren und dabei Daten sammeln. Eine weitere Aufgabe war, ein Konzept für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel am Roboter zu entwickeln, um ihn flexibel einsetzbar zu machen.

Die Experten von Roboverse Reply entwickelten mit dem agilen mobilen Roboter Spot von Boston Dynamics eine Lösung für automatisierte Routineinspektionen und Datenerfassungsaufgaben. Sie überzeugten die Jury mit einer hohen Leistung und konnten alle gestellten Missionen bewältigen.

"Autonome mobile Roboter wie Spot sind wendig und bieten eine enorme Flexibilität bei der Automatisierung von Aufgaben, auch in gefährlichen Bereichen. In unserem Robotics Lab arbeiten wir bereits an der nächsten Generation von Robotiklösungen: Das Real-World Metaverse stellt eine gemeinsame Referenz für AI Computer Vision dar und ermöglicht die Kollaboration zwischen Spatial Computing-Geräten wie AR- und VR-Tools und Robotern. Dies hebt die autonome mobile Roboternavigation auf die nächste Stufe", kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Wir freuen uns sehr, den renommierten AIRA Wettbewerb zu gewinnen, der unsere Führungsrolle beim Umsetzen hochinnovativer Roboter-Anwendungen bestätigt."

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Roboverse Reply

Roboverse Reply ist auf die Integrationsszenarien rund um Robotik und Reality Capture mit Mixed Reality spezialisiert, bei denen Cloud- oder On-Premise-Infrastrukturen Enterprise-Ready-Lösungen erfordern. Die Lösungen von Roboverse Reply umfassen KI-Kompetenz mit sensorbasierter Anomalie-Erkennung, Flottenmanagement für das Internet der Roboter-Dinge, digitale Zwillinge und Geschäftslogik, um End-to-End-Support für Kunden zu liefern. Die Roboverse Reply-Plattform ermöglicht autonome präventive Inspektionen, um die Lebensdauer von Infrastrukturen zu verlängern sowie interaktive Telepräsenz, die für Sicherheitszwecke entscheidend ist.

