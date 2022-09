Pressemitteilung der Ekosem-Agrar AG:

Ekosem-Agrar AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2022

- Fortsetzung des Umsatz- und Ergebniswachstums in der ersten Jahreshälfte 2022- Umsatzerlöse steigen um 47 % auf 345 Mio. Euro- EBITDA wächst um 26 % auf 159 Mio. Euro, davon 91 Mio. Euro liquiditätswirksames Cash-EBITDA- Liquiditätsfluss nach Deutschland weiterhin schwierig

Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, hat auf Basis vorläufiger Zahlen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 Umsatzerlöse von 345 Mio. Euro erzielt - ein Plus von 47 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Vj. 235 Mio. Euro). Dabei erwirtschaftete die Rohmilchproduktion ...

