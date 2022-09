Im Juli 2019 wurde von der Heemann Vermögensverwaltung AG der Anleihefonds "Bonds Monthly Income" (WKN: HAFX9M) ins Leben gerufen. Das Besondere: der offene Rentenfonds schüttet seitdem monatlich 0,25 Euro je Fondsanteil an seine Anleger aus. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den beiden Fondsmanagern Gerhard Mayer und Norbert Schmidt anlässlich des dreijährigen Bestehens über die bisherige Fonds-Entwicklung und das aktuelle Marktgeschehen gesprochen.

Anleihen Finder: Herr Mayer, Herr Schmidt, wie zufrieden sind Sie mit der Performance Ihres monatlich ausschüttenden Anleihen-Fonds in den ersten drei Jahren seines Bestehens?

Norbert Schmidt: Wir sind sehr zufrieden. Alles, was wir zum Start versprochen hatten, haben wir erfüllen können. Der Kursverlauf ist zwar aktuell nicht schön, aber wir sehen hierin Parallelen zum "Corona-Kursverlauf". Auch da gab es einen deutlichen Kursrückgang, der innerhalb von 16 Monaten aufgeholt wurde. Wie damals finden sich heute auch Gelegenheiten, Anleihen bonitätsstarker Emittenten einkaufen zu können, die oftmals eine Rendite von 10 % p.a. überschritten haben und gleichzeitig binnen dreier Jahre fällig sind. Für Anleger sehen wir ein Kursaufholpotential von etwa 10% in den nächsten 3 bis 4 Jahren zusätzlich zu den in der Zwischenzeit gewohnten monatlichen planbaren Ausschüttungen.

Gerhard Mayer: Immer mehr Stiftungen haben uns in letzter Zeit ihr Vertrauen geschenkt. Gerade diese sind auf die planbaren und verlässlichen Ausschüttungen angewiesen, die der FU Fonds Bonds Monthly Income ihnen bietet und bestätigen uns in unserem Tun.

Anleihen Finder: Können Sie uns die Fonds-Entwicklung im Peer-Group-Vergleich kurz skizzieren?

"Marktkonforme Bewegungen, die uns ruhig schlafen lassen"

Gerhard Mayer: Neben den stabilen Zinserträgen ist die Fondspreisentwicklung temporär durch Corona gedrückt worden und wurde wieder aufgeholt. Aktuell haben wir einen Kursrückgang durch Inflation und Ukraine-Krieg zu verzeichnen. Dies sind jedoch marktkonforme Bewegungen, die uns ruhig schlafen lassen. Im Vergleich zu anderen Anleihefonds ist die Entwicklung deutlich überdurchschnittlich. Belegt wird unsere gute Arbeit mit der Höchstbewertung vom Analysehaus FWW FundStars mit 5 von 5 möglichen ...

