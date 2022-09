Die Ekosem-Agrar AG hat auf Basis vorläufiger Zahlen in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 Umsatzerlöse von 345 Mio. EUR erzielt - ein Plus von 47 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei erzielte die Rohmilchproduktion mit 62% (214 Mio. EUR) erneut den höchsten Anteil am Gesamtumsatz (Vj. 68% bzw. 161 Mio. EUR). Der Bereich Milchverarbeitung konnte mit Umsatzerlösen von 62 Mio. EUR überproportional ...

