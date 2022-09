Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Samstag, 10. September 2022, 12.00 Uhreinfach MenschBeni: Ich bin, wie ich bin!Film von Corinna WirthBeni ist auf den ersten Blick ein ganz normaler Teenager. Er interessiert sich für coole Klamotten und zockt gern am PC. Doch er hat FASD, eine Fetale Alkohol-Spektrum-Störung.FASD ist eine Behinderung, die durch Alkoholkonsum in der Schwangerschaft entsteht. Die Störung kann ganz individuelle Ausprägungen haben. Bei Beni sind es Lernschwierigkeiten. Und ihm fehlt die Einschätzung für Gefahren.Als Grundschüler galt er als verhaltenssauffällig, als unerzogen und unkontrollierbar. Erst mit der Diagnose im Jahr 2016 bekamen er und seine Pflegemutter Daniela Hoffard endlich eine Erklärung für sein auffälliges Verhalten. Nun geht es darum, einen Ausbildungsplatz zu finden und Menschen, die sich auf ihn einlassen.Diese Folge "einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5312894