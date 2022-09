Der Weltmarktführer für Diabetes will sich mit Übernahmen breiter aufstellen und zusätzliches Wachstum für die Zukunft sichern. Die Dänen sind nun in den Bereichen der Bluterkrankungen sowie Onkologie fündig geworden: Für einen Milliarden-Dollar-Betrag plant Novo Nordisk die Übernahme der Biotech-Gesellschaft Forma Therapeutics.Novo Nordisk bietet 20 Dollar je Aktie von Forma Therapeutics, was einem Aufschlag von 92 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis pro Papier während der letzten ...

