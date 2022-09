Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Diversifikation für das erfolgreiche Investieren der meisten Anleger wichtig ist. Das Streuen des Risikos ist eine sehr wesentliche Komponente. Selbst ein Totalausfall wiegt nicht mehr so stark, wenn man bereits neun weitere, in etwa gleich positionierte Beteiligungen bei Aktien eingegangen ist. Trotzdem gibt es Grenzen, was den Nutzen der Diversifikation angeht. Blicken wir heute auf zwei Szenarien, in denen sie auftreten. Foolishe Investoren wissen das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...