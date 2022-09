Baden-Baden (ots) -DASDING + DKMS + DEINE STADT + DU - Gemeinsame Roadshow von DASDING und DKMS / Spezial zum Thema Krebs ab dem 12.09. im Radio und auf DASDING.de / Schwerpunkt-Podcast "Land of Infusion" ab 16.09. mit Host MaxKrebs ist ein Thema, das viele Menschen persönlich betrifft. DASDING, das junge Angebot des SWR, nimmt ihn und seine vielfältigen Krankheitsformen in den Fokus. Einmal im Themen-Spezial "Diagnose Krebs - Wenn dein Körper sich gegen dich stellt" zwischen dem 12. und 18.September bei DASDING im Radio, und auf DASDING.de. Außerdem ab dem 16. September im Podcast "Land of Infusion", in dem DASDING Host Max, der selbst an Leukämie erkrankt ist, immer freitags über seine eigene Geschichte spricht und auch Expert:innen und Gäste einbezieht. Während einer gemeinsamen Roadshow von DASDING und DKMS soll schließlich Erkrankten eine neue Chance auf Leben gegeben werden. Die HOWTOSAVEALIFE-Tour macht in sechs Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf das Thema Blutkrebs aufmerksam, mit dem Ziel, möglichst viele neue Stammzellenspender:innen zu gewinnen.DASDING Spezial "Diagnose Krebs" vom 12. bis 18. September im Radio und onlineIm DASDING Spezial "Diagnose Krebs - Wenn dein Körper sich gegen dich stellt"vom 12. bis 18. September, widmet sich das junge Angebot des SWR den unterschiedlichen Arten der tückischen Krankheit und erzählt Geschichten von Betroffenen. Am 16. September startet zudem der Podcast "Land of Infusion" mit DASDING Host Max, der selbst an Leukämie erkrankt ist. Er erzählt seine eigene, emotionale Reise und spricht mit Expert:innen Gästen über das Thema. Zu finden ist der Podcast auf DASDING.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.HOWTOSAVEALIFE-Roadshow - sechs Städte in sieben TagenVom 17. bis 24. September tourt die Roadshow HOWTOSAVEALIFE von DASDING und der gemeinnützigen Organisation DKMS als Partner, durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ziel der Aktion ist es, insbesondere Menschen zwischen 16 und 30 Jahren auf das Thema Blutkrebs aufmerksam zu machen und möglichst viele neue Stammzellenspender:innen zu gewinnen. Dafür gibt es die Möglichkeit, sich vor Ort bei der DKMS registrieren zu lassen. Ab mittags finden in Stuttgart, Karlsruhe, Ulm, Mannheim, Mainz und Trier die Aktionen mit Bühne und Rahmenprogramm statt. Vor Ort werden Betroffene und Prominente zu Gast sein. Außerdem ist in ausgewählten Städten (Karlsruhe, Ulm, Mainz) die Audio Experience "Destiny's Ride" der DKMS erlebbar. Erzählt werden drei Geschichten von Patient:innen. Die Besucher:innen erhalten eine Vibrationsweste und nehmen die Perspektive eines Betroffenen ein. DASDING berichtet aus allen Städten auf den verschiedenen Ausspielwegen und sendet zudem die Nachmittagssendung live aus Mannheim.Termine der Roadshow17. September (Samstag) Stuttgart, 12:30-15.30 Uhr, Stadion VfB Stuttgart, Standort D319. September (Montag) Karlsruhe, 13:00-17:00 Uhr, Marktplatz20. September (Dienstag) Ulm, 13:00-17:00 Uhr, Münsterplatz21. September (Mittwoch) Mannheim, 13:00-17:00 Uhr, Kapuzinerplanken, Markplatz G122. September (Donnerstag) Mainz, 13:00-17:00 Uhr, Gutenbergplatz24. September (Samstag) Trier, 13:00-17:00 Uhr, ViehmarktplatzRoadshow-Partner DKMSDie DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde 1991 in Deutschland gegründet und verfolgt seitdem weltweit das Ziel, möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben. Dies ist ihr bis heute mit über elf Millionen registrierten Lebensspender:innen durch die Vermittlung von Stammzellspenden mehr als 100.000 Mal gelungen. Damit ist sie weltweit führend in der Versorgung von Patient:innen mit Stammzelltransplantaten. Neben Deutschland ist die Organisation in den USA, Polen, UK, Chile und Afrika aktiv. Darüber hinaus engagiert sich die DKMS im Bereich Medizin und Wissenschaft mit ihrer eigenen Forschungseinheit, um die Überlebens- und Heilungschancen von Patient:innen weiter zu verbessern. In ihrem Hochleistungslabor, dem DKMS Life Science Lab, setzt sie weltweit Maßstäbe bei der Typisierung potenzieller Stammzellspender:innen.