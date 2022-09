Um fast 30% konnte am Freitag die Aktie des Kupfer- und Goldexplorers Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) zulegen. Auslöser waren dabei nicht die am Vortag vorgelegten, einmal mehr starken Bohrergebnisse vom Thorn-Projekt des Unternehmens, sondern die Nachricht über eine Finanzierung, an der sich auch Großaktionär Crescat Capital im großen Stil beteiligt.Brixton hatte zuletzt sowohl vom Goldziel Trapper als auch vom Porphyr-Ziel Camp Creek unserer ...

