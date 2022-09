Die NET New Energy Technologies AG, die noch bis Anfang des Jahres an der Wiener Börse gelistet war, ist insolvent, wie der KSV-Website sowie auch der Unternehmens-Website zu entnehmen ist. Es soll ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung erfolgen. Zur Kostenreduzierung, wie es damals hieß, erfolgte im Februar 2022 das Delisting der NET New Energy im Marktsegment direct market der Wiener Börse. NET New Energy Technologies AG ist ein Industrieunternehmen mit Sitz in Wien und den Tochtergesellschaften KMWP sowie KW Energetik, die südwestlich von Kiew in der westlichen Hälfte der Ukraine gelegen sind.

