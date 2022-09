Bangkok (ots/PRNewswire) -Angesichts der Covid-19-Pandemie beginnen die Menschen zu erkennen, wie wichtig die moderne Medizin und präventive Praktiken für die Erhaltung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens sind. Mit einer starken Gesundheits- und Wellness-Infrastruktur und einem guten Ruf für hochqualifizierte Fachkräfte ist Thailand mehr denn je bereit, sein Ziel zu verwirklichen, "The World's Medical and Wellness Hub" zu werden. Das Land ist bestrebt, umfassende und ganzheitliche Gesundheitsdienste anzubieten, um die steigende Nachfrage der Verbraucher nach einer umfassenden Behandlung von Körper und Geist zu befriedigen.Im Jahr 2021 wurde Thailand im Global Health Security Index der John Hopkins University für seine Fähigkeit zur Pandemiebekämpfung auf Platz 5 in der Welt und auf Platz 1 in Asien eingestuft. Der Health Care Index 2021 des Magazins CEO World hat Thailand auf der Grundlage der allgemeinen Gesundheitsfaktoren auf Platz 13 eingestuft.Erschwingliche Kosten, qualitativ hochwertige medizinische Fachkräfte, erstklassige Gesundheitseinrichtungen und hervorragende Wellness-Dienstleistungen haben die Nachfrage nach Thailands medizinischen und Wellness-Dienstleistungen aus dem Ausland gesteigert. Vor der Coronavirus-Pandemie belief sich der Wert des Medizintourismus in Thailand im Jahr 2019 auf rund neun Milliarden US-Dollar und wird laut Statista im Jahr 2027 voraussichtlich rund 24,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Zu den am meisten nachgefragten medizinischen Leistungen gehören die allgemeine medizinische Versorgung und Operationen, anspruchsvolle Orthopädie, In-vitro-Fertilisation, zahnärztliche Versorgung und ärztliche Untersuchungen."Die wachsende Stärke des Gesundheitswesens in Thailand wird durch hochqualifiziertes und engagiertes medizinisches Personal und Einrichtungen von Weltklasse unterstützt. Von den mehr als 370 Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen sind 60 von der in den USA ansässigen Joint Commission International (JCI) akkreditiert (Stand: Dezember 2021), womit das Land hinsichtlich der Anzahl der JCI-akkreditierten Gesundheitseinrichtungen zu den fünf besten der Welt gehört", sagte Joel A. Roos, Vizepräsident für internationale Akkreditierung, Qualitätsverbesserung und Sicherheit in einem Interview mit dem International Travel & Health Insurance Journal.Auf der Grundlage eines starken Fundaments will das Land zehn Bereiche der medizinischen und Wellness-Dienstleistungen fördern, darunter regenerative und Anti-Aging-Wissenschaften, alternative Medizin, Kardiologie, Muskel-Skelett, Zahnklinik, In-Vitro-Fertilisation, Krebsbehandlung, Operationen, Augenheilkunde (Katarakt) und Präzisionsmedizin.Die traditionellen therapeutischen Behandlungen wie die Thai-Massage und die Kräutermedizin haben zunehmend weltweite Anerkennung gefunden. Viele Krankenhäuser in Thailand haben die Lücke zwischen medizinischer Behandlung und präventiver Pflege geschlossen und damit die Gesundheitsversorgung effektiver und umfassender gestaltet. Das Land hat sich auch den Ruf der "Spa-Hauptstadt Asiens" für seine erstklassigen Wellness-Erfahrungen erworben, die eine Vielzahl traditioneller Heilmethoden mit modernsten Gesundheits- und Wellness-Technologien verbinden.Die thailändische Regierung setzt auf das wachsende Bewusstsein für die Vorteile der alternativen Gesundheitsfürsorge, insbesondere für die präventiven und ganzheitlichen Heileffekte, und hat Green Medicine ins Leben gerufen, um das reiche Erbe der traditionellen Medizin zu erneuern. Es werden weitere wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, um traditionelle Kräuter zu validieren und weiterzuentwickeln, damit sie anerkannt und in moderne Gesundheitsdienste integriert werden können.Es ist höchste Zeit, moderne und traditionelle Lösungen für ein gesünderes und glücklicheres Leben zu nutzen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885817/DITP_Medical_release_F1.jpgPressekontakt:DITP,pr@ditp.go.thOriginal-Content von: Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163377/5313026