Berlin (ots) -"Kriegst du hin. Mit uns" lautet der Slogan der neuen Werbekampagne der Landesbausparkassen. "Mit dieser Leitidee hat es unsere neue Lead-Agentur huth+wenzel geschafft, den Anspruch unserer Kundinnen und Kunden klar und zugleich emotional zu formulieren: Bausparen? Eine eigene Immobilie? Modernisieren und Energie sparen? Kriegst du hin. Mit uns", sagen Michael Wegner, Vorstandschef der LBS Ost, und Maik Jekabsons, Vorstandsmitglied der LBS Nord, die auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantworten. "Der Wunsch nach eigenen vier Wänden war nie größer, vor allem bei den jungen Menschen, aber die Zweifel, ob man es schaffen kann, waren auch nie größer - diese Lücke zwischen Wunsch und Zweifel wollen wir als Bausparkasse schließen", so Wegner.Die Kampagne "Kriegst du hin. Mit uns" richtet sich gleichermaßen an den Bausparnachwuchs, die Eigentümerin oder den Eigentümer eigener vier Wände mit Modernisierungswunsch sowie an die Menschen, die noch auf der Suche nach ihrer Immobilie sind. "75 Prozent der Menschen träumen von dem eigenen Zuhause - bei den Jüngeren sind es sogar 93 Prozent -, weil sie erkannt haben, dass das mehr Freiheit und Komfort bedeutet und zudem eine sinnvolle Form der Anlage und Altersvorsorge ist", erläutert Jekabsons. Zugleich werden die Rahmenbedingungen für den Weg in die eigenen vier Wände immer schwieriger: zu den seit längerem hohen Immobilienpreisen haben sich zwischenzeitlich steigende Zinsen in Kombination mit höheren Lebenshaltungskosten gesellt. "Der Immobilientraum erscheint da vielfach unerreichbar", so Wegner. Die Menschen haben konkrete Anliegen und brauchen Lösungen dafür. Egal, ob es der Wunsch nach einer energetischen Modernisierung, der Erwerb einer Immobilie, die Unterstützung im Dschungel von Förderungen und Finanzierungsoptionen oder überhaupt der Vermögensaufbau ist. "Die Landesbausparkassen möchten mit der neuen Kampagne den Menschen als Möglichmacher, Weg-Ebner, als Lösungs-Helfer und als Mut-Geber zur Seite stehen", erklärt Jekabsons.Verantwortlich für die neue Kampagne ist die Werbeagentur huth+wenzel. Für die Frankfurter Agentur ist es die erste Kampagne für die Landesbausparkassen. Erst vor einem Jahr hatte huth+wenzel mit dem LBS-Mandat die Entwicklung einer der bekanntesten Marken Deutschlands von der langjährigen Agentur BBDO übernommen. In der Vergangenheit hatten die Landesbausparkassen mit ihrer Werbung immer wieder Stile und Trends gesetzt. "Statements wie Ein Haus zu bauen liegt in der Natur des Menschen. Miete zahlen nicht oder Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden aus der Spießer-Kampagne sind bis heute in aller Munde und zu Werbe-Legenden geworden", erläutert Wegner.Mit der neuen Kampagne habe huth+wenzel die Marken- und Verbundbotschaft sympathisch, nahbar und menschlich weiterentwickelt. "huth+wenzel hat uns einen frischen Blick auf unsere LBS-Welt verschafft und mit neuen Ideen eine überzeugende Werbekampagne entworfen", so Jekabsons. "Die LBS hat das tolle Ziel, den großen Wunsch der Menschen nach dem eigenen Zuhause realisierbar zu machen. Deshalb haben wir eine Mut-mach-Kampagne entwickelt. Denn Mut machen, ist gerade in der heutigen Zeit vielleicht wichtiger denn je", erläutert Agentur-Chef Andreas Liehr. "Wir haben die Botschaft Kriegst du hin. Mit uns. auf ganz vielfältige Art und Weise umgesetzt: mit einem emotionalen TV-Spot sowie vielen weiteren Spots und Motiven mit Botschaften für die einzelnen Zielgruppen, wie zum Beispiel Modernisierer oder die junge Zielgruppe. Diese werden mit besonderem Fokus digital, in Social Media und im Vertrieb eingesetzt", ergänzt Geschäftsführerin Kathrin Eisenbarth. Man sei sich sicher, mit der nun vorliegenden Kampagne zu zeigen, dass die LBS ein sehr wichtiger Partner für alle Finanzierungsthemen rund um die (eigene) Immobilie sei.Die acht Landesbausparkassen führten für ihre 7,5 Millionen Kundinnen und Kunden am Jahresende 2021 insgesamt 8,4 Millionen Bausparverträge über eine Bausparsumme von 305,1 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2021 flossen Bausparmittel in Höhe von 9,2 Milliarden Euro in den Wohnungsmarkt. Die addierte Bilanzsumme der LBS-Gruppe stieg im vergangenen Jahr auf die Rekordsumme von 75,1 Milliarden Euro.huth+wenzel ist eine inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 70-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen Konzepten und viel digitalem Know-How über alle Medienkanäle. Gegründet im Jahr 1992, betreut huth+wenzel heute Kunden wie Lufthansa Cargo, ING, Suzuki, Techem, Caravaning und die S-Bahn Rhein-Main. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/5313044