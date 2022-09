Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der anhaltende Krieg in der Ukraine und ein sich ausbreitender Preisdruck könnte die Inflationsraten stärker erhöhen und länger anhalten als bisher angenommen, beschreibt der IWF seine neueste Prognose, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Im August habe sich der Index der Konsumentenpreise in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 7,9% erhöht, in der Eurozone sei er um 9,1% gestiegen. In den Schwellen- und Entwicklungsländern steige er bereits über 10%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...