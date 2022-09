Baltimore (www.fondscheck.de) - Dividenden sind ein wichtiges Element der langfristigen Aktienrenditen, die seit 1940 etwa ein Drittel der Renditen ausmachen, so Mark Peden, Portfoliomanager des Aegon Global Equity Income Fund (ISIN IE00BF5SW189/ WKN A1W8HY) bei Aegon Asset Management.Dies werde noch wichtiger, wenn die Kapitalerträge gedämpft seien. Die Experten würden davon ausgehen, dass der Anteil der Dividenden an den Gesamtrenditen im aktuellen Umfeld größer sein werde als in den letzten zehn Jahren, als die Kapitalrenditen dominiert hätten. Wichtig sei, dass Dividenden in der Vergangenheit gut mit der Inflation Schritt gehalten hätten. ...

