- MORGAN STANLEY CUTS EUROPAEISCHE AUTOBRANCHE TO 'UNDERWEIGHT'



- BERENBERG CUTS TYMAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 250 (420) PENCE - BRYAN GARNIER RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2150 (2050) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 4090 (4530) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET TO 'BUY' (REDUCE) - PRICE TARGET 472 (460) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 850 (750) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS ASOS PRICE TARGET TO 750 (1500) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS JOHNSON SERVICE GROUP TARGET TO 105 (125) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IMPACT HEALTHCARE REIT TARGET TO 135 (130) PENCE - 'OUTPERFORM'



