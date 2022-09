Der Werkzeug-Spezialist Einhell (WKN: 565493) begeistert mich immer wieder aufs Neue. Insbesondere geht seine Akku-Strategie voll auf. Die Wachstumsstory bleibt intakt: Einhell erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2022 Umsätze in Höhe von 563,7 Mio. Euro. Das bedeutet ein sattes Plus von 21,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Noch höher fällt die Steigerung beim Gewinn vor Steuern aus. Das EBT stieg von 37,7 auf 48,2 Mio. Euro. Dies entspricht einem Plus von 27,9 %. Das Ergebnis pro Aktie verbessert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...