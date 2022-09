Berlin (ots) -Zum Start der zweiten Staffel von "WELT TALK" am Mittwoch, 7. September 2022, diskutiert TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard die vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der nachwirkenden Corona-Pandemie wachsende Gefahr für Deutschlands Wohlstand: Wie teuer wird die Energiekrise? Reicht das Entlastungspaket aus? Drohen soziale Unruhen? Zu Gast im WELT-Talkstudio sind Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen), Jens Spahn (CDU/CSU) und Sahra Wagenknecht (Die Linke).WELT verzeichnete mit der ersten Staffel von Jan Philipp Burgards "WELT TALK" die höchsten Einschaltquoten eines Talk-Formats in der Geschichte des Senders. Die erste Staffel war geprägt durch die Invasion der Ukraine und zeichnete sich durch hochkarätige Gäste wie Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und CDU-Chef Merz aus."WELT TALK" live am Mittwoch, 7. September 2022, ab 17 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Solveig Zillysolveig.zilly@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5313163