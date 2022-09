In Südkorea werden aktuell immer wieder Youtube-Kanäle der Regierung gehackt. Beim neuesten Angriff wurde ein offizieller Channel in "SpaceX Invest" umbenannt - und spielte ein Krypto-Interview mit Elon Musk aus. Am vergangenen Wochenende haben Hacker:innen für einige Stunden den Youtube-Kanal der südkoreanischen Regierung übernommen - und ihn nicht nur in "SpaceX Invest" umbenannt, sondern auch ein Krypto-Interview mit Elon Musk ...

