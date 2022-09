DJ POLITIK-BLOG/DRV sieht im Entlastungspaket große Mängel

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

DRV sieht im Entlastungspaket große Mängel

Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) hat die vielen Einmalzahlungen im Entlastungspaket der Koalition bemängelt. "Gut gemeint - ungenügend umgesetzt. Der Bundesregierung ist nicht der notwendige große Wurf gelungen", sagte DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp. Sie setze wieder fast ausschließlich auf teure Einmalzahlungen, von denen die Unternehmen kaum profitierten, und die die Bürger quasi im Nachgang von den hohen Energie- und Lebensmittelkosten entlasten sollten. Holzenkamp forderte "ein besseres System". Einmalzahlungen seien mit hohem bürokratischen und kostenintensiven Aufwand verbunden. "Dies ist ineffizient und teuer, die Wirkung verpufft zu großen Teilen." Entlastungen müssten unmittelbar dort erfolgen, wo die Kosten entstehen. Wirksame Gestaltungsmöglichkeiten sah Holzenkamp bei den Steuern und Abgaben.

Familienunternehmen: Entlastungspaket enthält kaum Verbesserungen

Aus Sicht der Familienunternehmen bringt das von der Koalition beschlossene Entlastungspaket kaum Verbesserungen. "Das dritte Entlastungspaket enthält kaum konkrete Verbesserungen für Unternehmen", sagte der Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen und Politik, Stefan Heidbreder. Die Bundesregierung übersehe, dass sich viele Unternehmen wegen der gestiegenen Energiepreise in einer schwierigen Lage befänden. Wichtig sei jetzt, dass die Koalition die Standortbedingungen verbessere. "Deutschland hat seit Längerem die höchsten Energiepreise, liegt bei den Unternehmenssteuern an der Spitze und ertrinkt in Bürokratie", konstatierte er. "Die Politik sollte diese Aufgaben anpacken."

Mittelstand: Entlastungspaket für weite Teile enttäuschend

Der Mittelstandsverband BVMW sieht das Entlastungspaket kritisch. "Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung ist für weite Teile des Mittelstands enttäuschend", sagte Verbandschef Markus Jerger zu Dow Jones Newswires. "Statt endlich die Gelegenheit zu ergreifen und im großen Umfang Steuern und Abgaben für Beschäftigte und Unternehmen zu senken und so die einzig richtige Antwort auf die sich massiv verschlechternden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Kostenlawinen bei Energie, Rohstoffen und Löhnen zu geben, wurden nur punktuelle Erleichterungen beschlossen." Der vorübergehende Verzicht auf die höhere CO2-Bepreisung sowie die Verlängerung der Kurzarbeitergeldregelung seien nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie genau die versprochenen Entlastungen energieintensiv produzierender Betriebe aussähen, sei ungewiss.

Spahn: Entlastungspaket nicht zielgerichtet

Die Union hat das von der Koalition vereinbarte Entlastungspaket als zu wenig zielgerichtet kritisiert. "Ich hätte lieber 1.000, 2.000 Euro für Menschen mit kleinem, mittlerem Einkommen als schon wieder 300 Euro für alle Rentnerinnen und Rentner", sagte der stellvertretende CDU/CSU-Vorsitzende Jens Spahn (CDU) im ZDF-Morgenmagazin. "Es ist also nicht besonders zielgerichtet." Für eine vierköpfige Familie, die mit 2.500 Euro netto hinkomme und es gerade mit den hohen Energiepreisen sehr schwer habe, bekomme für die beiden Kinder 36 Euro im Monat. "Das ist die ganze Unterstützung." Es sei insgesamt "mehr ein Arbeitsprogramm für die Regierung" als ein sofort wirksames Entlastungspaket.

