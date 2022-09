Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich für eine Verlängerung der Laufzeiten der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland ausgesprochen. "Ich persönlich bin der Meinung, wir sollten, wenn es möglich ist, eine Laufzeitverlängerung beschließen", sagte er den Sendern RTL und ntv.



Es gehe hierbei nicht nur um eine politische Entscheidung, sondern auch um eine rechtliche, die geprüft werden müsse, ehe man entscheiden könne. "Es ist in der Tat richtig, dass wir uns mit allen Optionen beschäftigen müssen und da muss man auch über den eigenen Schatten springen", so Wissing. Bislang haben die Grünen als Koalitionspartner eine Laufzeitverlängerung kategorisch ausgeschlossen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de