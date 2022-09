Apple wird in Kürze seine 2019 erschienenen Airpods Pro gegen eine neue Generation austauschen. Kommen die Airpods Pro 2 mit einem neuen Design, oder nicht? Wir fassen zusammen, was über die neuen Ohrstöpsel bekannt ist. Es gilt als äußerst sicher, das Apple die neuen Airpods Pro 2 im Zuge seines "Far Out"-Events am 7. September enthüllen wird. Damit gesellen sich die Ohrstöpsel in die illlustre Gesellschaft der iPhone-14-Serie und der neuen Apple Watches Series ...

